Da quella curva gli urlano di tutto, e lui si esalta nonostante quelle maglie gialle del Vitesse che ricordano tanto il Bodo. Vola su Openda dopo appena 8 minuti spegnendo in gola il boato ai rumorosi tifosi olandesi. Si ripete in uscita bassa pochi minuti dopo dopo un’altra dormita della difesa. Poi si trasforma da Donnarumma (quello di Madrid) e regala un pallone a Grbic che chiede solo di essere spinto in porta. La Roma è graziata. Nella ripresa è decisamente meno impegnato.