Torino-Roma 2-3 LE PAGELLE: Spinazzola tira e vola. Dzeko, c’era una Volk…

Un tiro, un gol. Due tiri, due gol. Ormai è quasi matematica. Si (ri) complica la vita con Kolarov dopo una manciata di minuti e non toglie il fratino d’allenamento in occasione della rete di Berenguer dimostrando poca lungimiranza. Sul tiro di Singo gli scivola il pallonetto chiusa tra le mani e riapre una part. Rischia molto quando Zaza gli lancia addosso Kolarov. Attento su Meite. Continua a deludere e in vista di Siviglia sarebbe un segnale da non sottovalutare.

