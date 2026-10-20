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DIFESA

GOLLINI 6: Un’uscita con qualche sospiro e niente più in un primo tempo di dominio assoluto in cui non si registrano tiri in porta dello Slovan. La ripresa si apre con un piccolo spavento ma il guardalinee cancella pure quello. Insomma una serata di fronte alla tv con Marzullo era meno noiosa.

GHILARDI 7: Stavolta tocca a lui. In un turn over che almeno in difesa permette tanta scelta. Non ha solo mezzi fisici da marcatore, ma si propone sulla fascia mostrando anche abilità tecniche. Alle note liete di una serata tra le stelle mette pure la sponda per Hermoso. Ci sarebbe gloria per lui nel finale ma l’arbitro annulla per i tanti compagni in fuorigioco.

BALERDI 7: Quaranta secondi e prova a far male, ma il tentativo dell’argentino finisce in curva nord. Il suo ramo d’altronde è quello della marcatura. E qui non concede nemmeno mezzo bicchiere d’acqua al povero Marcelli che stanotte avrà gli incubi.

HERMOSO 7: Prima mette il divieto di fermata con interventi duri ma puliti su chiunque passi dalle sue parti. Poi va pure a schiacciare di testa per il vantaggio romanista. Hermoso è uno di quei 3-4 giocatori che Gasp si porterebbe anche in vacanza. E un motivo c’è. Vamos Mario. (77’ Koulierakis 6: senza patemi)

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