Roma-Sassuolo 2-0 LE PAGELLE: Koné Rastapower. Soulé scotta forte al tramonto

Quelle uscite lì, in cui chiude tutto lo specchio nonostante non sia un gigante. Lo rifà Mile stavolta su Ismael Koné che dopo un quarto d’ora fa venire un colpo ai 60 mila dell’Olimpico. Al repertorio del primo tempo aggiunge pure un tuffo a sinistra per mandare in angolo un tiro di Fadera. Il migliore di un primo tempo complicato. Poi osserva
Un secondo tempo sontuoso della Roma in cui brillano le stelle del francese e l’argentino. Bene anche Mancini ed El Shaarawy. Nel primo tempo il migliore era stato Svilar