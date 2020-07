Spiazzato da Cristante centrale, spiazzato su rigore di Kucka. Per il resto passa un primo tempo senza sporcarsi i guanti anche perché il Parma sembra davvero poca cosa. Nella ripresa deve solo urlare per tenere lontano Karamoh prima di tremare due volte: per il mani di Mancini e per il gol in netto fuorigioco di Gervinho. Altre mille di sere così.

Scheda 1 di 12