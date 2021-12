Un gol da calcio d’angolo è uno smacco che pesa nelle partitelle in cortile figuriamoci in questi scenari. E il portiere in questi casi ha la sua fetta di colpa anche vedendo come interviene una volta che la palla si avvicina alla linea di porta. Nulla può su Dzeko, poi rischia di beccarne un altro da corner prima di salvare col manone di nuovo su Edin.