Roma, il pagellone del 2022: Tirana e Olimpico la vera Joya. Pinto interrogativo 

Si parte, accaldati ed emozionati. Si arriva, sempre accaldati e un po’ ansiosi. Si passeggia per le vie di una città che ci vuole bene, si contano le ore e si guardano le ultime su formazioni e disordini. Poi si entra in quello stadio piccolo, troppo piccolo per contenere anche solo uno spicchio d’arancia della passione romanista. Ma l’effetto da brividi è lo stesso, molto più di quello cantato da Blanco a Sanremo. E’ il 25 maggio 2021, si gioca una finale europea. Roba che mancava dal 1990. E’ solo una Conference? Lo dice chi vince troppo, o chi non vince mai. La Roma non fa la solita Roma, stavolta non fallisce l’appuntamento. Il gol di Zaniolo, le lacrime di Mourinho, le esultanze folli tra l’Albania e una capitale che si riveste di giallorosso dopo anni di vuoto cosmico (quell’altri non festeggiano mica). E’ un giorno di festa, anzi sono giorni di festa. Non sottovalutateli.