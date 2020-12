Roma-Cagliari 3-2 LE PAGELLE: Veretout, french kiss e media da bomber. Karsdorp biondo Natal

Proprio non ci siamo. Dopo i sudori bollenti di Bergamo arrivano brividi gelati pure col Cagliari. Il tiro di Joao Pedro è angolato ma decisamente debole. Antonio aveva regalato spaventi pure al 3’ quando è uscito dalla sua area per anticipare di petto Simeone. Proprio il Cholito cicca a due centimetri da lui al 35’ nell’unico vero pericolo arrivato nel primo tempo. Nella ripresa è tutta un’altra musica e deve pure andare a baciare la traversa. Esce per infortunio. (28’st Pau Lopez ng: gli tocca subire gol pure oggi, su rigore)

Scheda 1 di 12