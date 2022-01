I grandi portieri non si vedono da 5 belle parate su sette, ma da una su una. E lui la compie a 5’ dalla fine evitando il patatrac. Per il resto si sdraia per far veder che in fondo c’è anche lui al minuto 35 per fermare una mosceria dalla distanza,. Tutto qui nel primo tempo senza nemmeno il supporto della colonna sonora della Sud.