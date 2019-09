Presa da fotografi su Gomez e poco altro nel primo tempo come avviene ormai da 3-4 partite. Gestisce il lavoro difensivo pure nella ripresa quando è chiamato a un paio di uscite basse per frenare la corsa di Papu e compagni. Sul gol di Zapata prova a opporre resistenza ma è come fermare un’onda anomala con una tavoletta da nuoto. Sullo 0-2 però esce a cercare i moscerini dell’Olimpico permettendo il gol che chiude i giochi.

