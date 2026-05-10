Parma-Roma 2-3 LE PAGELLE: Dybala manuale d’amore. Rensch-Malen Arancia Meccanica

Assist e corsa di Dybala, ma i compagni non sempre sfruttano. Dietro Hermoso commette un grave errore

SVILAR 6: Con le mani ha poco lavoro nel primo tempo, ma deve accendere le antenne e tutto il resto per evitare il pasticcio su retropassaggio di Ndicka. La ripresa si apre con il fendente di Strefezza su cui non riesce ad intervenire e con un’uscita su Troilo abbastanza rischiosa. Non si oppone nemmeno sul gol del 2-1.