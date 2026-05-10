Assist e corsa di Dybala, ma i compagni non sempre sfruttano. Dietro Hermoso commette un grave errore
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Parma-Roma 2-3 LE PAGELLE: Dybala manuale d’amore. Rensch-Malen Arancia Meccanica
SVILAR 6: Con le mani ha poco lavoro nel primo tempo, ma deve accendere le antenne e tutto il resto per evitare il pasticcio su retropassaggio di Ndicka. La ripresa si apre con il fendente di Strefezza su cui non riesce ad intervenire e con un’uscita su Troilo abbastanza rischiosa. Non si oppone nemmeno sul gol del 2-1.
MANCINI 6: La diffida sulle spalle stavolta pesa più del solito. Ma il fallo vero lo subisce lui in area di rigore, anche stavolta Chiffi non vede (José ha sempre ragione). Non si abbatte e resta sempre concentrato cercando anche di fare da sponda in attacco anche se poteva pesare il buco su Keita nel finale.
NDICKA 6: Non c’è Pellegrino, ma Elphege. Il suo compito resta lo stesso: annullare le diagonali e coprire preventivamente la zona di difesa. Il pericolo però lo crea lui quando serve Svilar in area piccola nonostante la presenza di Strefezza. Sulle letture, invece, è sempre attento anche se nel finale trasmette un po’ di paura di troppo.
HERMOSO 5: Si fa scivolare addosso i primi minuti in cui il Parma tenta un timido approccio. Poi prende in mano la situazione e torna anche a farsi vedere davanti dove diventa spesso la mina vagante. Dietro si accomoda troppo però e con Koné combina il pasticcio per il gol di Strefezza. Esce con un problemino. (53’ Ghilardi 6,5: col doppio centravanti soffre anche lui ma almeno prova ad opporsi col fisico a Pellegrino. E serve l’assist per Rensch).
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