Ammira per un tempo da lontano le prodezze di Provedel senza avere la mia sensazione di doversi sporcare minimamente i guanti. Poi arriva quando meno se lo aspetta il lampo di Nzola al quale si oppone con reattività evitando un gol beffa visto l’assedio della Roma per tutta la partita. Non c’è molto altro da dire a parte qualche spavento finale senza intervento.