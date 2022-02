Lo scarabocchio sul gol di Traorè rovina un 2022 fin qui inequivocabile. Dopo cinque minuti aveva già toccato due volte la palla con le mani: sul tiro insidioso di Berardi e in uscita alta. Insomma il mattino non ha l’oro in bocca. Poi arriva il gol di Traore che per fortuna viene annullato e al 27’ deve prodigarsi di nuovo in uscita su Frattesi. Secondo tempo col pesante fardello dell’autogol.