Sassuolo-Roma 1-1 LE PAGELLE: Abraham Qatar Airways. Karsdorp…ietà

Due prodigi per un brodino caldo: prima il paratone su Frattesi, nella ripresa l’uscita totale su Traorè. Il tutto dopo un paio di interventi decisamente meno proibitivi. Bravo anche a rimanere in piedi su Pinamonti poi in due tempi toglie il sorriso dalla faccia di D’Andrea. Il crack arriva quando meno se lo aspetta, senza colpe.