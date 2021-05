Cavani lo grazia due volte, anche quando lo centra in viso a pochi metri dal gol. Al terzo tentativo l’uruguayano si prende premio e applausi ma non è finita. Perché nella ripresa i compagni portano la Roma in vantaggio e per evitare il ritorno United si immola su un’altra conclusione ravvicinata. Non ha colpe stavolta Mirante. Il disastro però era stato già compiuto all’andata, e a certi livelli non c’è tempo per essere perdonati.