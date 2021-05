Un gran finale per il brasiliano trascurato, ma di grande c’è solo la voglia di vedere un portiere vero tra i pali romanisti. Sul gol di Brozovic è piazzato peggio di un allievo in prova ad una lezione di zumba. Su quello di Vecino fa scivolare le braccia lungo i fianchi per la disperazione. Evita il tris due volte a fine primo tempo con due interventi di puro istinto. Nella ripresa l’Inter resta abbastanza lontana.