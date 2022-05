Inizio choc, può davvero poco su rigore e colpo di biliardo di Bonaventura. Attento su Milenkovic e Amrabat, lo era stato decisamente meno sempre su Bonaventura per fortuna in fuorigioco. Anche coi piedi non è serata fortunata. Bravo nel finale ad evitare un 3-0 pesante per la classifica avulsa.