Niente turn over e guantoni ancora sulle mani dello spagnolo pure in Europa. Con l’Udinese era stato perfetto nell’unica occasione da gol dei friulani, stasera ha qualche patema in più ma è preciso sia in uscita sia tra i pali. Nella ripresa col Braga in dieci l’unico pericolo se lo crea da solo con un’uscita coi piedi rivedibile.

Scheda 1 di 12