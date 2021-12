Sporca la rete dopo quattro partite anche se difficilmente si poteva arrivare sul sinistro angolatissimo di Svanberg. Otto minuti per il primo, facile intervento su Barrow. Poi si distende su Skov Olsen. Un po’ meno bene quando si tratta di impostare. Ma non ha particolari colpe. Così come non ha grandi meriti.