Ajax-Roma 1-2 LE PAGELLE: Pau Lopez Notte Stellata. Ibanez tulipano rifiorito

La differenza la fanno i portieri. Quello della Roma para il rigore e rimette i giallorossi sulla via di Danzica. Un evento più raro della neve nella capitale. Quello dell’Ajax si impappina, e di questo solo Bergomi si dispiace. Un riscatto che Pau condivide con Tadic visto come è calciato quel penalty. Nel primo tempo aveva evitato già una volta il 2-0 uscendo bene su Antony e al 70’ evita il 2-1 in uscita su Brobbey. Ancora decisivo nel finale con tutte le parti del corpo. Ora passiamo all’altro capitolo: perché ci avete raccontato che era bravo coi piedi? Forse ce lo può spiegare Pallotta con un tweet.

Scheda 1 di 12