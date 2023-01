Napoli-Roma 2-1 LE PAGELLE: Master Matic. Pellegrini soffre lo stress

Questa non è una serata da senza voto e solo controllo. Dopo 4 minuti Kvara suona il primo allarme e Rui è bravo a non farsi sorprendere. Rimane di sasso sullo schianto di Osimhen e resta vigile sul resto del film nel primo tempo. Quello della ripresa lo vede protagonista con un paratone su Lozano lanciato in contropiede e incolpevole su Simeone.