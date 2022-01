Il colpo della strega non lo spaventa. Dopo 3 minuti vola a deviare il tiro al volo di Theo Hernandez. Tutto inutile perché Chiffi assegna il rigore. Può solo storcere la bocca poi sulla papera di Ibanez che rende vano pure l’aiuto del palo. Nella ripresa trema per la traversa di Diaz e per quella di Florenzi. Poi capitola di nuovo prima del paratone su rigore su Ibra. Tanto bello quanto inutile.