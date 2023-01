Milan-Roma 2-2 LE PAGELLE: Abraham, Tammy godere. Pellegrini angolo acuto

Un porzione di colpe stavolta se le becca anche lui. Piccolo spavento al 5’ ma mantiene la calma in uscita prima di deviare in angolo un tiro centrale ma sporco di Diaz. Dall’angolo nasce il gol di Kalulu su cui si oppone senza nerbo come spesso capita. Anche nella ripresa il pallone continua a sfuggirgli. Nulla può invece su Pobega.