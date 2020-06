Milan-Roma 2-0 LE PAGELLE: Zappa…costa la Champions? Fonseca: cambi da vecchie glorie

Una bella siesta per mezz’ora poi ha il sangue glaciale per dribblare Rebic a due passi dalla linea di porta. Da quel momento in poi iniziano i guai. Prima qualche incertezza su una mancata uscita a fine primo tempo e sulla respinta in angolo dopo punizione di Calhanoglu. Provvidenziale, invece, sull’inserimento del turco nella ripresa e su una conclusione di Paqueta. Si oppone in tutti i modi a Rebic ma al terzo tentativo in 3 secondi capitola pure. Diciamo che i compagni non lo agevolano per niente.

