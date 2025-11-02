forzaroma pagelle as roma Milan-Roma 1-0 LE PAGELLE: Dybala, incubo alla Scala. Konè manca appetito

Serata maledetta della Roma che si divora troppi gol, rigore di Paulo compreso. Cristante corre, ma non basta. Bailey entra ma non si vede
Francesco Balzani
Francesco Balzani 

Prese alte e velocità di impostazione in una prima mezz’ora con pochi pericoli, anzi con nessun pericolo. Poi sbuca all’improvviso Pavlovic col primo tiro in porta che brucia parecchio e su cui si può poco. Nella ripresa deve mettere il mantello. Si frappone alla grande due volte ai tentativi a tu per tu di Leao per evitare un 2-0 immeritato

