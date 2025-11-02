Milan-Roma 1-0 LE PAGELLE: Dybala, incubo alla Scala. Konè manca appetito

Prese alte e velocità di impostazione in una prima mezz’ora con pochi pericoli, anzi con nessun pericolo. Poi sbuca all’improvviso Pavlovic col primo tiro in porta che brucia parecchio e su cui si può poco. Nella ripresa deve mettere il mantello. Si frappone alla grande due volte ai tentativi a tu per tu di Leao per evitare un 2-0 immeritato
Serata maledetta della Roma che si divora troppi gol, rigore di Paulo compreso. Cristante corre, ma non basta. Bailey entra ma non si vede