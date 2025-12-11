Quasi quaranta minuti da spettatore tanto da rimpiangere di non essere rimasto a visitare il bel museo del Celtic Park. Poi arriva il rigorino, ma la giustizia divina lo manda sul palo. Nella ripresa prende tanta pioggia senza dover ricorrere ai superpoteri se si esclude una parata centrale nel recupero.
Celtic-Roma 0-3 LE PAGELLE: Ferguson, l’ultimo Re di Scozia. Rob Roy Mancini
La rinascita della Roma porta il marchio dell’irlandese. Nel primo tempo a brillare sono anche Soulè e Celik