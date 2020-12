Bologna-Roma 1-5 LE PAGELLE: Pellegrini de’ Medici e la Magnifica vendetta. È quasi magia Micki

Le notti fredde di Cluj e Sofia si trasformano nel tiepido pomeriggio di campionato dopo mesi di attesa. Ma deve subito scaldarsi per tamponare in uscita l’incursione di Palacio. Di fatto l’unico pericolo procurato dagli attaccanti del Bologna che poteva indirizzare la gara in modo diverso. A fargli male, infatti, è Cristante con una deviazione che non avrebbe previsto nemmeno Frate Indovino. Poi solo un tuffo inutile sul gol in fuorigioco di Barrow e un’uscita maldestra nel finale salvata da Ibanez.

