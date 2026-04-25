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DIFESA

La prima Roma del post Ranieri ottiene tre punti importanti nella corsa all’Europa. C’è stato spazio anche per il ritorno di Dybala

SVILAR 6,5: Prima i piedi rischiano di fargli combinare un pasticcio, poi però li usa bene per impedire a Orsolini il pareggio alla mezz’ora. Da un’uscita non proprio perfetta nasce l’azione del raddoppio. Nella ripresa i pericoli aumentano e deve baciare la traversa e la testa di qualche compagno. All’ultimo minuto però è lui ad evitare il gol della bandiera avversario.

MANCINI 6,5: Sole negli occhi e qualche difetto di concentrazione nei primissimi minuti. Poi prende ad attaccare a destra e a sgonfiare la voglia di Castro con modi ruvidi ma mai impacciati. Qualche problema in più nella ripresa quando Rowe ricorre al tonico ma la preoccupazione dura poco e Mancio riporta tutto sul corretto fluire.

NDICKA 6: Decisamente tutta un’altra vita rispetto all’ultimo confronto in Europa. Si gode il sole di Bologna e non corre particolari pericoli per un tempo intero. Ad inizio ripresa l’attacco rossoblu cerca di fargli tornare gli incubi. L’ivoriano resta un po’ troppo schiacciato ma stavolta non cade.

HERMOSO 6: Ha fretta di vincere la partita, a volte troppa soprattutto quando si tratta di impostare. Lo riportano alla calma ma mantiene comunque quella voglia di dominare l’avversario e di far sentire il peso anche in fase avanzata che ha fatto innamorare Gasperini. L’ammonizione condiziona la scelta di proseguire. (61’ Ghilardi 6,5: entra in campo nel momento di massima pressione di Orsolini e compagni. Non abbassa lo sguardo)

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