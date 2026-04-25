Un Malen imprendibile e una prestazione finalmente convincente del marocchino bastano alla Roma per chiudere la pratica Bologna. Buona anche la prova di Mancini.
DIFESA
La prima Roma del post Ranieri ottiene tre punti importanti nella corsa all’Europa. C’è stato spazio anche per il ritorno di Dybala
SVILAR 6,5: Prima i piedi rischiano di fargli combinare un pasticcio, poi però li usa bene per impedire a Orsolini il pareggio alla mezz’ora. Da un’uscita non proprio perfetta nasce l’azione del raddoppio. Nella ripresa i pericoli aumentano e deve baciare la traversa e la testa di qualche compagno. All’ultimo minuto però è lui ad evitare il gol della bandiera avversario.
MANCINI 6,5: Sole negli occhi e qualche difetto di concentrazione nei primissimi minuti. Poi prende ad attaccare a destra e a sgonfiare la voglia di Castro con modi ruvidi ma mai impacciati. Qualche problema in più nella ripresa quando Rowe ricorre al tonico ma la preoccupazione dura poco e Mancio riporta tutto sul corretto fluire.
NDICKA 6: Decisamente tutta un’altra vita rispetto all’ultimo confronto in Europa. Si gode il sole di Bologna e non corre particolari pericoli per un tempo intero. Ad inizio ripresa l’attacco rossoblu cerca di fargli tornare gli incubi. L’ivoriano resta un po’ troppo schiacciato ma stavolta non cade.
HERMOSO 6: Ha fretta di vincere la partita, a volte troppa soprattutto quando si tratta di impostare. Lo riportano alla calma ma mantiene comunque quella voglia di dominare l’avversario e di far sentire il peso anche in fase avanzata che ha fatto innamorare Gasperini. L’ammonizione condiziona la scelta di proseguire. (61’ Ghilardi 6,5: entra in campo nel momento di massima pressione di Orsolini e compagni. Non abbassa lo sguardo)
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