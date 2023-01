Olimpus Roma, Avellino battuto 2-0 nello SkyMatch: reti di Ducci e Marcelinho

I Blues battono la Sandro Abate e rosicchiano 2 punti al Napoli, fermato in casa da Ciampino

L' Olimpus Roma vince nel posticipo della 17esima giornata e si riavvicina alla vetta . Lo SkyMatch contro Avellino finisce 2-0 per i Blues . Decisiva, oltre ai gol, è ancora una volta la difesa di mister D'Orto, che porta a casa un altro clean sheet fondamentale. Dopo la doccia fredda della penalizzazione di 3 punti in classifica, la squadra dell'Olgiata si è compattata e ha risposto sul campo con una prova da top team.

A sbloccare il match è stato Ducci (mvp dell'incontro), con un rinvio profondo valutato male da Parisi, che si è trasformato in gol. Il portiere dei Blues segna e pare tutto il parabile, contribuendo in maniera decisiva ai 3 punti. Nella ripresa Marcelinho sfrutta un pregevole velo di Cutrupi firmando il 2-0 di sinistro. In classifica i Blues staccano proprio il Sandro Abate e agganciano la Feldi Eboli al secondo posto.