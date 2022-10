L’Olimpus Roma sa solo vincere: battuta l’Active Network in Coppa Divisione

Al PalaCus, sul tabellone è 3-5 dopo i tiri di rigore, 2-2 il finale dopo i quaranta minuti regolamentari con le reti di Caio Junior e Di Eugenio

Redazione

L’Olimpus Roma fa il suo debutto nella Coppa della Divisione, Viterbo la città in cui i Blues iniziano il loro cammino nella competizione, l’Active Network l’avversaria nei trentaduesimi. Al PalaCus, sul tabellone è 3-5 dopo i tiri di rigore, 2-2 il finale dopo i quaranta minuti regolamentari con le reti di Caio Junior e Di Eugenio. Sul dischetto, per aggiudicarsi la gara unica che vale il pass per i sedicesimi, Joselito, Tres e Caio Junior per la vittoria al triplice fischio.

LA PARTITA - Partita da dentro o fuori, la sfida si prospetta insidiosa per l’una quanto per l’altra squadra. Le prime importanti occasioni sono Blues con Dimas e Cutrignelli, la squadra di casa lotta su ogni pallone, l’intensità è alta ma il parziale non cambia fino a 12’30’’ quando gli uomini di Monsignori sbloccano per l’1-0 con Pelezinho. Svantaggio da recuperare, meno di due minuti, Cutrignelli guadagna palla vagante a metà campo, la offre a Caio Junior che è bravo a resistere al ritorno del difensore e ancora più bravo a battere Boscaino, 1-1 a 14’11’’ e primo gol stagionale. A 15’38’’ è subito raddoppio. Difesa alta Blues, palla recuperata da Dimas, capovolgimento veloce in cui partecipano tutti: Caio Junior, Tres, ancora il capitano, e tap-in vincente di Di Eugenio per il vantaggio della squadra di D’Orto, 1-2. L’Olimpus Roma a una lunghezza di distanza, l’Active Network continua a creare buon gioco e occasioni, a 17’30’’ per la squadra di casa c’è la possibilità di tornare in parità: Davì sul dischetto per la libera, la realizza per il 2-2. Il primo tempo si conclude con questo parziale.

Venti minuti, per una e l’altra squadra, per chiudere la partita e non arrivare alla lotteria dei rigori. Schininà e Marcelinho ci provano subito, nell’altra metà campo Ducci annienta ogni tentativo avversario. Tres poi Caio Junior ma la porta sembra stregata. Scorre il tempo, il parziale resta uguale. Ganzetti, per l’Active, impegna Ducci, Caio Junior e Di Eugenio, di nuovo Boscaino. Anche Marcelinho sfiora ancora il vantaggio ma nonostante le numerose chance nessuno dei Blues riesce a concretizzare. Ultimi minuti di gioco, Dimas in maglia gialla, nella manovra, Pelezinho è pericolosissimo per i Blues in direzione della porta sguarnita ma la sfera finisce fuori. Quasi sullo scadere risponde subito Marcelinho che colpisce la traversa e non evita, dunque, i tiri di rigore ai suoi. 2-2. Ducci è chiamato al momento più delicato della partita. Inizia l’Olimpus Roma con Joselito, 2-3. Davì supera Ducci per il 3-3. Tres, 3-4. Boutabouzi trova il muro di Ducci. Caio Junior a segno per il 3-5. Fuori il tiro di Ganzetti, Marcelinho potrebbe essere decisivo ma trova la parata di Boscaino. Ducci dice di no a Romano e, tra gli applausi, porta i suoi ai sedicesimi dove, mercoledì prossimo, l’Olimpus Roma sfiderà, sempre in gara unica, l’Italpol al PalaOlgiata. Ma prima c’è un’altra gara ufficiale sulla strada dei capitolini. Domenica 23 alla Sky Arena di Montesilvano, in diretta TV, gli uomini di D’Orto giocheranno la quarta giornata di campionato con il Città di Melilli. Appuntamento in prima serata, alle 20.45.

Active Network – Olimpus Roma 3-5 d.t.r. (2-2 p.t., 2-2 s.t.)

Active Network: Boscaino, Davì, Lamedica, Pelezinho, Poletto, Feliziani, Boutabouzi, Romano, Lepadatu, Caverzan, Ganzetti, Braconcini. All. Monsignori

Olimpus Roma: Ducci, Schininà, Achilli, Joselito, Caio Junior, Cerulli, Tres, Cutrignelli, Batella, Marcelinho, Di Eugenio, Dimas. All. D’Orto

Marcatori: 12’30’’p.t. Pelezinho (A), 14’11’’ Caio Junior (O), 15’38’’ Di Eugenio (O), 17’30’’ Davì (A)

Sequenza rigori: Joselito (O) gol, Davì (A) gol, Tres (O) gol, Boutabouzi (A) parato, Caio Junior (O) gol, Ganzetti (A) parato, Marcelinho (O) parato, Romano (A) parato

Ammoniti: Boutabouzi (A), Cutrignelli (O), Joselito (O), Dimas (O)

Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa), Mattia Landi (Prato). Crono: Valentino Galatà (Perugia)