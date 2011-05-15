Ne valeva veramente LAMELA, il sonetto di Napoli-Roma Redazione Redazione 19 dicembre 2011 - 08:18 19 dicembre

Ecco la vittoria al San Paolo raccontata in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Grandiosa Roma e granne sta vittoria, che addobba l’aria giusto pe Natale, sbrilluccica ar San Paolo e quanto vale…