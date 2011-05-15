Catania-Roma: il sonetto di mezz'ora di gioco
Ecco i poco più di 25 minuti di Catania-Roma raccontati in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Dopo quer nubbifraggio s’arigioca pe la restante parte, ‘na mezz’ora, da l’uno a uno maturato…
Ecco i poco più di 25 minuti di Catania-Roma raccontati in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Dopo quer nubbifraggio s’arigioca pe la restante parte, ‘na mezz’ora, da l’uno a uno maturato…
Il poker giallorosso sull'Inter raccontato in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Ammazza che vittoria e che punteggio, e che goduria batte er nerazzuro, compare der tifoso biancazzuro, che come…
La sconfitta di Cagliari commentata in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Che delusione Roma, che amarezza! Stavorta nun ciò più quel’attenuanti, ch’ho sempre avuto, nun ce sò scusanti, dopo…
Alla vicenda sull’attesa del rinnovo del contratto di De Rossi il nostro Stefano Agostino ha voluto dedicare un pensiero in versi e rime. 'Ndo' vai? Danie’, ma ‘ndo’ vòi annà, ma che davero ciai in…
La vittoria di ieri sera raccontata in versi e rime come al solito dal nostro Stefano Agostino. Che bello nun sapé da ‘ndo’ dà inizzio a sto sonetto su Bologna – Roma, ché sta partita in de ‘gni…
Ecco la vittoria al San Paolo raccontata in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Grandiosa Roma e granne sta vittoria, che addobba l’aria giusto pe Natale, sbrilluccica ar San Paolo e quanto vale…
L’attuale situazione giallorossa spiegata in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. CdA e Quaqquaraqua Ner mentre er CdA dice Pallotta ch’è er novo sor capoccia der proggetto, e conta assai più de…
La partita di ieri sera raccontata, come al solito, in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. Ducentosette go’ co questa maja, e me dovrei sdegnà pe quer rigore? Tu dimme ar monno quale carciatore…
La vigilia di Roma-Juventus in versi e rime scritti dal nostro Stefano Agostino. La differenza cor tifoso agreste sta ner rispetto de la propia maja, pe noi c’è solo quella e nun se sbaja, è da tifà…
Lo scivolone di Firenze descritto in versi e rime dal nostro Stefano Agostino Che devo ariccontà? De ‘na partita che nun c’è stata mai, e che aricconto? Si de li insurti devo fà lo sconto nun…
Proviamo a smorzare la delusione per la sconfitta di Udine con un sonetto in versi e rime del nostro Stefano Agostino. Anche stavorta è ita, e ita male, se stamo a leccà tutti le ferite, mo ch’è…
La vittoria sul Lecce raccontata in versi e rime dal nostro Stefano Agostino. S’è vinta sta partita in sofferenza, cosa che ne ingrannisce più er piacere, sò queste infatti quele gare vere, de cui nun…
Sofferta, grintosa e importantissima vittoria della Roma sul campo del Novara. Che fa rima con corsara. A proposito di rime, ecco il sonetto del nostro Stefano Agostino Se torna a vince e lo se fa in…
Più di cinquant'anni dall'ultima sfida col Novara per la ASRoma. Sul terreno in sintetico del Piola, unico in Europa almeno a livello di competizioni di serie A e B. Il nostro Stefano Agostino ha…
Ecco il sonetto di Stefano Agostino alla vigilia di Roma-Atalanta. Ecchila ariva a Roma l'Atalanta, che senza meni mo sarebbe prima, in testa, tutta sola, lassù in cima, senza penalità, che invece…
Ecco il sonetto di Stefano Agostino alla vigilia di Roma-Atalanta. Ecchila ariva a Roma l'Atalanta, che senza meni mo sarebbe prima, in testa, tutta sola, lassù in cima, senza penalità, che invece…
Ecco il sonetto di Stefano Agostino alla vigilia di Roma-Atalanta. Ecchila ariva a Roma l'Atalanta, che senza meni mo sarebbe prima, in testa, tutta sola, lassù in cima, senza penalità, che invece…
Ecco il sonetto di Stefano Agostino nell’immediata vigilia di Parma-Roma Dop'er pareggio in casa in settimana, ce tocca annà in trasferta in quer de Parma, co quarched'uno che intanto s'allarma e…
Ecco il sonetto di Stefano Agostino nell’immediata vigilia di Parma-Roma Dop'er pareggio in casa in settimana, ce tocca annà in trasferta in quer de Parma, co quarched'uno che intanto s'allarma e…
Ecco il sonetto di Stefano Agostino nell’immediata vigilia di Parma-Roma Dop'er pareggio in casa in settimana, ce tocca annà in trasferta in quer de Parma, co quarched'uno che intanto s'allarma e…
Ecco il sonetto in rima creato dal nostro Stefano Agostino in vista di Roma-Siena E mo, amichi mia, ce tocca er Siena, se gioca er giorno esatto de li gnocchi, vedemose quinni de rifà l'occhi, godenno…
Ecco il sonetto in rima creato dal nostro Stefano Agostino in vista di Roma-Siena E mo, amichi mia, ce tocca er Siena, se gioca er giorno esatto de li gnocchi, vedemose quinni de rifà l'occhi, godenno…
Ecco il sonetto in rima creato dal nostro Stefano Agostino in vista di Roma-Siena E mo, amichi mia, ce tocca er Siena, se gioca er giorno esatto de li gnocchi, vedemose quinni de rifà l'occhi, godenno…
Ecco i versi scritti dal nostro Stefano Agostino alla vigilia del match di stasera. Ce tocca la trasferta de San Siro, da sempre 'ndo storcemo mento e naso, 'ndo s'è più vorte iti a rompe er vaso de…
Ecco i versi scritti dal nostro Stefano Agostino alla vigilia del match di stasera. Ce tocca la trasferta de San Siro, da sempre 'ndo storcemo mento e naso, 'ndo s'è più vorte iti a rompe er vaso de…
Ecco i versi scritti dal nostro Stefano Agostino alla vigilia del match di stasera. Ce tocca la trasferta de San Siro, da sempre 'ndo storcemo mento e naso, 'ndo s'è più vorte iti a rompe er vaso de…
Il sonetto scritto da Stefano Agostino dedicato alla partita persa dalla Roma contro il Cagliari per 2 a 1 La delusione è forte, nun giocamo: la prima in casa e de sto novo corzo, da vince senza manco…
Il sonetto scritto da Stefano Agostino dedicato alla partita persa dalla Roma contro il Cagliari per 2 a 1 La delusione è forte, nun giocamo: la prima in casa e de sto novo corzo, da vince senza manco…
Il sonetto scritto da Stefano Agostino dedicato alla partita persa dalla Roma contro il Cagliari per 2 a 1 La delusione è forte, nun giocamo: la prima in casa e de sto novo corzo, da vince senza manco…
La delusione per l’ennesimo obiettivo fallito raccontata in versi e rime da parte del nostro Stefano Agostino. Fòri da tutto, fòri senza onore, senza centrà nimmanco un traguardo, senza lottà, senza…