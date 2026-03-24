Roma-Pisa, dalle 16 in vendita i biglietti: i dettagli

La Roma avrà sicuramente bisogno anche dei suoi tifosi per sognare un posto in Champions. I numeri testimoniano come nel girone di ritorno i giallorossi abbiano costruito in casa il loro bottino principale. La prossima gara all'Olimpico è prevista di venerdì, il 10 aprile alle 20.45 contro il Pisa. Oggi parte la vendita dei biglietti, come annunciato dal sito ufficiale del club capitolino: "I tagliandi saranno disponibili in un'unica fase di vendita dalle ore 16:00 di martedì 24 marzo sulla nostra pagina biglietti. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Sono previste riduzioni per gli Under 16 e gli Over 65. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul WALLET del proprio telefonino e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2025/26, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 31 marzo".