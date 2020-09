Trigoria, stretching e corsa per chi ha giocato a Cagliari. Lavoro tattico per gli altri

Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca in seguito al pareggio in amichevole a Cagliari, la Roma è tornata stamattina ad allenarsi al centro sportivo di Trigoria. I giallorossi hanno cominciato la settimana che porta all’esordio in campionato in casa dell’Hellas Verona: stretching e corsa per i giocatori impiegati alla Sardegna Arena, lavoro atletico e tattica per il resto della squadra. Intanto Fonseca attende notizie dagli indisponibili: ancora out Bruno Peres causa Covid, oggi Kluivert dovrebbe ottenere l’idoneità sportiva per tornare ad allenarsi. Per Diego Perotti, invece, il rischio è di uno stop più lungo. Da valutare anche le condizioni di Pedro, che punta a entrare presto tra i convocati.