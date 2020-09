Kluivert e Perotti a Villa Stuart: visita di idoneità per l’olandese dopo i tamponi negativi

Paulo Fonseca ha cominciato la settimana di preparazione all’esordio in campionato di sabato a Verona senza diversi giocatori, alcuni di loro ancora alle prese con la positività al Covid-19. Questa mattina nella clinica di Villa Stuart c’è stato un po’ di ‘traffico’ giallorosso: oggi si sono sottoposti a delle visite sia Diego Perotti che Justin Kluivert, per motivi differenti. L’attaccante olandese, infatti, tra i quattro positivi al Covid nella rosa della prima squadra della Roma, dopo i due tamponi negativi della Asl, come da protocollo Figc deve sottoporsi alla visita di idoneità sportiva. Poi potrà tornare ad allenarsi insieme ai compagni, tra cui Mirante e Carles Perez (gli altri due guariti dal Covid-19 mentre si aspetta il rientro di Bruno Peres). Perotti, invece, infortunato nel match di sabato contro il Cagliari, ha effettuato dei controlli strumentali per valutare l’entità del problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di 10 minuti. Per l’argentino si teme una lesione muscolare e uno stop importante.