Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Si ferma Smalling, terapie per Mkhitaryan

Dopo la bella vittoria ai danni dello Shakhtar Donetsk in Europa League, la Roma si rituffa sul campionato. Domenica alle ore 15 i giallorossi saranno ospiti del Parma, reduce da diciassette gare senza successi (i ducali non vincono da novembre), senza Chris Smalling, fermato da un problema alla coscia sinistra. Gli uomini di Paulo Fonseca, invece, dopo la sconfitta col Milan hanno battuto Fiorentina e Genoa.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, stop di almeno un mese

Juan Jesus: positivo al coronavirus, in isolamento

Henrikh Mkhitaryan: problema al polpaccio destro, condizioni da valutare

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, out con il Parma

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Consueta divisione in due gruppi post partita. Terapie per Mkhitaryan, individuale per Zaniolo e Veretout. Smalling fermato da un problema alla coscia sinistra

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Parma Fonseca dovrebbe confermare il reparto arretrato visto con il Genoa, con Pau Lopez in porta e il trio formato da Mancini, Smalling e Cristante in difesa. Si candida Ibanez, in ballottaggio con il numero 4 che potrebbe anche sostituire uno tra Diawara e Villar in mediana. Dubbio Karsdorp-Peres a destra, a sinistra confermato Spinazzola. In attacco Pellegrini, El Shaarawy e Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral.