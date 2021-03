Smalling, infortunio alla coscia sinistra: out col Parma

Chris Smalling si ferma ancora. Il centrale inglese ha accusato un fastidio alla coscia sinistra durante l’allenamento odierno. Un infortunio che non gli permetterà di essere a disposizione per la trasferta di Parma in programma domenica prossima. Dopo aver avvertito il fastidio muscolare, Smalling è stato sottoposto a degli accertamenti che non hanno però evidenziato alcuna lesione. Contro lo Shakhtar l’inglese non era entrato in campo, mentre invece all’Olimpico contro il Genoa era partito dall’inizio sfoderando una prestazione di sicurezza e di autorità. Continua così l’annata complessa per l’ex United, che dal suo ritorno nella Capitale non è riuscito ad avere quella continuità fisica che aveva caratterizzato la stagione scorsa.