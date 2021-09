Trigoria, rifinitura in vista del Cska: squadra in campo alle 10.30 – LIVE

Giallorossi in campo per preparare l'esordio in Conference League. Mourinho vara il mini-turnover

Claudia Belli

La Roma è pronta per l'esordio nella nuova Conference League. Domani alle 21 i giallorossi sfideranno il Cska Sofia all'Olimpico. Mourinho e i suoi, dopo la cena di ieri, si sono ritrovati a Trigoria per la seduta di rifinitura. Il tecnico prepara un mini-turnover, con il ritorno di Smalling e l'esordio di Calafiori. Dal 1' chance anche per El Shaarawy.

Indisponibili - Spinazzola rottura del tendine d'Achille della gamba destra, rientro dicembre/gennaio

Cronaca allenamento

Ore 10.30 - Leggero ritardo dell'inizio dell'allenamento in campo, che slitta di 30'. La squadra è già riunita in sala video.

Ore 10.15 - Tutto pronto per la seduta di rifinitura. Alle 10.30 comincia il quarto d'ora aperto alla stampa.

Probabile formazione

Per il Cska Mourinho cambia rispetto all'undici titolare, ma non troppo. Dentro Smalling, Calafiori, Diawara, El Shaarawy e Shomurodov.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov