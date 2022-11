Serie A, Cremonese-Milan 0-0. Il Napoli scappa a +8

Pareggio senza gol tra Cremonese e Milan alla quattordicesima giornata di campionato. La squadra di Pioli aveva trovato il vantaggio con il gol di Origi, poi annullato dalla var per fuorigioco. Battuta d'arresto per i rossoneri sulla scia del Napoli. La squadra di Spalletti va +8 e resta in vetta grazie alla vittoria di oggi contro l'Empoli. Per i grigiorossi, non arriva ancora il successo in campionato.