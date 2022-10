Pinto e Vito Scala presenti al funerale di Francesco Valdiserri

Oggi a Testaccio l'ultimo saluto a Francesco Valdiserri, il ragazzo di 18 anni travolto e ucciso sulla Cristoforo Colombo. Al funerale sono presenti Tiago Pinto, Vito Scala e molti esponenti politici dell'attuale Governo. Francesco era un grande tifoso della Roma e l'altro ieri è anche arrivato il messaggio di Totti: “Quando chiamano il figlio Francesco… Oggi cosa puoi dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto”, ha dichiarato l’ex capitano dei giallorossi. “Un dolore così grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia vi sono vicino con il cuore. Francesco, sarai per me sempre un angelo”.