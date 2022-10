Van Bommel: “Non penso di reinserire Nainggolan in gruppo. Non è questione di tempo”

Mark van Bommel, allenatore dell'Anversa, ha parlato al portale belga Het Nieuwsblad della situazione legata a Radja Nainggolan, fuori squadra per aver fumato una sigaretta in panchina durante una partita. L'ex Milan e Bayern Monaco, si è dimostrato irremovibile sulla sua decisione: "Non ho pensato di reinserirlo in gruppo, non è una questione di tempo. È stata una decisione difficile, sono stato calciatore anch'io e so come si può sentire in questo momento. Ma abbiamo parlato con Radja, e lui sa cosa ci aspettiamo da lui".