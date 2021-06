Ufficiale, Gattuso non è più l’allenatore della Fiorentina

Sono arrivati i titoli di coda sull'avventura dell'ex allenatore del Napoli a Firenze

L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina è già finita ancor prima di essere cominciata. Attraverso una nota ufficiale rilasciata sul proprio sito internet, la società viola comunica la separazione con l'ex tecnico del Napoli. Ecco il comunicato: ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano. Sembra che il motivo del divorzio, del quale già se ne parlava ieri sera, sia da attribuire a scelte di mercato non convergenti fra allenatore, che proponeva giocatori sotto la procura di Jorge Mendes e società, che considerava gli investimenti troppo onerosi.