Fiorentina-Gattuso: rischio divorzio anticipato, c’entra Mendes

Neanche un mese fa Gattuso è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina, ma potrebbe esserci il clamoroso colpo di scena, con il divorzio tra tecnico e società. Come scrive gianlucadimarzio.com, tra le parti ci sarebbero stati alcuni problemi legati alle valutazioni di mercato fatte dal club, relative ai giocatori proposti di Jorge Mendes, procuratore dello stesso Gattuso. L'agente è uno dei più influenti d'Europa e le commissioni (oltre alle valutazioni) per i calciatori non sono irrilevanti. La Fiorentina, infatti, preferirebbe fare investimenti più contenuti rispetto a profili come quello di Sergio Oliveira del Porto. Sono in corso valutazioni attente sul futuro.