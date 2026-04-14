Il PSG di Luis Enrique si conferma ancora una volta tra le squadre più forti d’Europa. Anche in questa stagione, come già accaduto nel 2025, i parigini superano il Liverpool e conquistano l’accesso alle semifinali di Champions League, dove affronteranno la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid. I Reds non sono riusciti a ribaltare lo 0-2 dell’andata e anche al ritorno hanno subito la legge di Dembélé, autore di una doppietta decisiva che ha fissato il risultato sul 2-0. Più tesa e combattuta, invece, la sfida tra Atletico Madrid e Barcelona. I blaugrana erano chiamati a rimontare due reti di svantaggio e, dopo appena 20 minuti, erano riusciti a riportare il confronto in equilibrio. La gara cambia però nuovamente con il gol di Lookman, che rimette l’Atletico avanti nel computo totale. Espulsioni e reti annullate rendono il finale incandescente, ma alla fine è la squadra di Simeone a festeggiare la qualificazione. Ora i colchoneros attendono la vincente di Arsenal-Sporting.