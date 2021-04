Superlega, Tapiro gigante alla Juventus

Striscia la notizia ha recapitato fuori lo Juventus Stadium il 'trofeo' per la figuraccia della Superlega

Dopo il caos che ha visto coinvolti i club fondatori della Superlega , la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il Tapiro d’oro gigante di Striscia la notizia. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Juventus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli . Il servizio sarà trasmesso domani sera all’interno di Striscia la notizia, in onda dalle 20:30.

Molti club si sono tirati indietro, e alcuni dirigenti non ne erano nemmeno a conoscenza. E' il caso di Paolo Maldini, che a Sky Sport ha detto: "Si è deciso a livelli più alti nella nostra società ma questo non mi esenta dallo scusarmi nei confronti dei tifosi, non solo quelli del Milan. Ci dobbiamo chiedere cosa possiamo imparare da questa vicenda".