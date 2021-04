Superlega, Maldini: “Mai stato coinvolto, mi scuso con i tifosi”

Il direttore tecnico dei rossoneri aggiunge: "Ci dobbiamo chiedere cosa possiamo imparare da questa vicenda"

Dopo il caos che ha visto coinvolti tutti i club fondatori della Superlega, le società si sono tirati indietro. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ne ha parlato a Sky Sport: "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la Superlega, l'ho saputo domenica sera come tutti gli altri. Si è deciso a livelli più alti nella nostra società ma questo non mi esenta dallo scusarmi nei confronti dei tifosi, non solo quelli del Milan ma in generale. Questo è ciò che voglio dire. È anche normale che un dirigente nel 2021 sappia che i ricavi siano importanti. Ci dobbiamo chiedere cosa possiamo imparare da questa vicenda".