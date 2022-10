Spal, De Rossi è il nuovo allenatore: “Sono felice”. Domani la conferenza stampa

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. L'ex centrocampista e capitano della Roma è sbarcato su Van nero al Centro Tecnico "GB Fabbri" dopo aver scattato qualche foto, con tanto di sciarpa al collo, davanti al Castello estense, uno dei simboli della città. Sorridente e con zainetto sulle spalle, DDR verrà ufficializzato a momenti come colpo del presidente Joe Tacopina. "Certo che sono felice, ma ne parliamo più approfonditamente domani in conferenza stampa", ha detto al suo arrivo De Rossi, come riferisce gazzetta.it. Pantalone beige, giacca grigia, oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento dopo l'esonero avvenuto ieri di Venturato. La sua prima gara vedrà la Spal impegnata in trasferta contro il Cittadella. Nel suo staff, composto da sei persone, anche Guillermo Giacomazzi, ex anche del Lecce.