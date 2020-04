Spadafora: “La ripresa deve essere graduale, per gli sport di squadra aspettiamo il 18 maggio”

Vincenzo Spadafora questa sera ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Che tempo che fa“. Il Ministro Spadafora, commentando la conferenza stampa di Giuseppe Conte, ha parlato ovviamente anche della ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“Sono d’accordo con le misure di riapertura per le pratiche sportive. Per la ripresa per gli sport di squadra dovremo attendere. Dovremo arrivare al 18 maggio ma vedremo quali saranno le condizioni in cui ci si arriverà. La ripresa deve essere graduale e per questa ripresa servono protocolli rigidi. La FIGC ha presentato un protocollo, ma il comitato tecnico scientifico ha valutato che ancora quel documento non fosse sufficiente”.