Shakhtar, Kornienko positivo al Covid-19. Negativo il resto del gruppo squadra

Nel giro di tamponi dello Shakhtar Donetsk prima della partita con la Roma, c’è una positività nel gruppo squadra: si tratta di Viktor Kornienko, terzino classe 1999 che all’andata era rimasto in panchina per tutto il match. Negativo invece il resto del gruppo squadra, che sarà regolarmente disponibile. La partita, in programma allo stadio Olimpico di Kiev alle 18.55, sarebbe dovuta essere inizialmente con i tifosi in tribuna, ma le autorità locali hanno cambiato idea a poche ore dalla partita, optando per le porte chiuse.