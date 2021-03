Shakhtar-Roma sarà a porte chiuse: niente tifosi allo stadio Olimpico di Kiev

Shakhtar-Roma sarà a porte chiuse. Incredibile ma vero, visto che fino a poche ore fa il club vendeva i biglietti per il ritorno degli ottavi di Europa League. La presenza dei tifosi allo stadio in Ucraina era già diventata un caso, con il sindaco Klitschko che si era detto molto preoccupato per l’apertura al pubblico e aveva chiesto al governo di rendere più stringenti le restrizioni. Alla fine le autorità locali hanno scelto per l’assenza totale di pubblico, dopo che lo Shakhtar aveva già ridotto la capienza dell’Olimpiyskiy da 22mila a 14mila posti.

Tra gli spettatori ci sarebbe stata anche una rappresentanza di romanisti, il “Fronte Ucraino”, che aveva acquistato i biglietti per il settore 26 dello stadio. Ora, come prevedibile, tutti i tifosi verranno rimborsati.