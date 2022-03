Serie A, alla Samp basta la doppietta di Caputo per battere il Venezia

Tre punti fondamentali per i blucerchiati nella sfida salvezza contro i lagunari

Dopo un mese - nella partita contro l'Empoli -, la Sampdoria di Marco Giampaolo torna a vincere in Serie A, e lo fa in una gara fondamentale: quella in casa del Venezia, anche lui in piena zona retrocessione. Ai blucerchiati bastano due gol, nel primo tempo, di Francesco "Ciccio" Caputo per portare a casa tre punti importantissimi e fare un piccolo balzo in avanti.